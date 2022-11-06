"نيويورك تايمز": شركة "تويتر" أرجأت فرض رسوم شهرية إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن شركة "تويتر" أرجأت فرض رسوم شهرية قدرها 8 دولارات على المستخدمين مقابل علامة التحقق الزرقاء، إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي الثلاثاء.

وأفادت الصحيفة الأمريكية بأنها اطلعت على منشور داخلي بشأن القرار.

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وأجرت الشركة التغييرات بعد يوم من إعلانها عن طرح البرنامج للأشخاص لتلقي علامة تحقق على ملفهم الشخصي مقابل رسوم شهرية.

وحدثت "تويتر" بالفعل يوم السبت تطبيقها على متجر تطبيقات "آبل" للبدء في تحصيل 8 دولارات شهريا مقابل علامات التحقق الزرقاء.

لكن العديد من مستخدمي "تويتر" أثاروا مخاوف من أن شارات الدفع قد تسبب إرباكا قبل انتخابات يوم الثلاثاء لأن المستخدمين يمكنهم بسهولة إنشاء حسابات تم التحقق منها واستخدامها على سبيل المثال كمنافذ إخبارية لنشر معلومات كاذبة حول التصويت، والتي من المحتمل أن تزرع الفتنة.

وسأل أحد موظفي "Twitter" عن سبب قيام الشبكة الاجتماعية بإجراء مثل هذا التغيير المحفوف بالمخاطر قبل الانتخابات والذي من المحتمل أن يتسبب في حدوث تدخل في الانتخابات، حيث رد مدير يعمل في مشروع شارة التحقق يوم قائلا: "لقد اتخذنا قرارا بنقل إطلاق هذا الإصدار إلى الـ9 نوفمبر.. بعد الانتخابات".

Twitter is delaying the rollout of verification check marks to subscribers of its new $7.99 a month service until after Tuesday’s midterms, according to an internal post viewed by The New York Times and two people with knowledge of the decision. https://t.co/z6zxLURBm8 — The New York Times (@nytimes) November 6, 2022

المصدر: صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية