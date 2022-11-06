الأمم المتحدة تعد بتسهيل تصدير الحبوب الروسية

أعلن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن الأمم المتحدة وعدت بتسهيل تصدير الحبوب الروسية، وأن روسيا بدورها ستقيّم هذه الجهود قبل تمديد صفقة إسطنبول بعد أيام.

وقال بوليانسكي في تعليق لصحيفة "إزفيستيا" نشر اليوم الاثنين إن الأمم المتحدة تعدنا بقرب رفع القيود، وعند تمديد الاتفاق، سنقيّم فعالية تنفيذ الجزء الروسي منه ومدى فعاليته.

وأشار بوليانسكي إلى أن "الأمم المتحدة أمامها حتى 18 نوفمبر للوفاء بالتزاماتها، وهو موعد انتهاء الاتفاق الحالي".

المصدر: تاس