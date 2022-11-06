بيانات جديدة لكارثة الهالوين.. الشرطة في كوريا الجنوبية وصلت لموقع الحادث بعد 85 دقيقة

أظهرت بيانات الشرطة في كوريا الجنوبية يوم الأحد، أن أول دورية من شرطة مكافحة الشغب وصلت إلى موقع كارثة الهالوين، بعد نحو 85 دقيقة من وقوع الحادث.

وتم نشر خمس فرق شرطة مكافحة الشغب التابعة لوكالة شرطة العاصمة في يوم وقوع الحادث في حي إيتايوان والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 156 شخصا، معظمهم في العشرينات من العمر، وفقا للبيانات المقدمة من وكالة الشرطة إلى الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي.

إقرأ المزيد

وذكرت وكالة "يونهاب" أن الفرقة رقم 11 وصلت أولا إلى الموقع في الساعة 11:40 مساء 29 أكتوبر، بناء على أوامر من لي إيم جيه الرئيس السابق لمركز شرطة يونغسان الذي يقع حي إيتايون في نطاقه.

وقد تمت أول مكالمة على الخط الساخن للطوارئ 112 في حوالي الساعة 10:15 مساء.

وأضافت أن أربع فرق أخرى وصلت إلى الموقع بدءا من الساعة 11:50 مساء اليوم نفسه، حتى 1:14 فجر اليوم التالي، وفقا لبيانات الوكالة.

وأشارت إلى أن لي إيم جيه رئيس مركز شرطة يونغسان الذي تم إيقافه عن العمل مؤقتا، وصل إلى محطة شرطة إيتايون الساعة 11:05 مساء يوم السبت، بعد نحو 50 دقيقة من وقوع حادث التدافع.

وأعلن فريق مستقل من المحققين أن لي وصل متأخرا إلى محطة شرطة إيتايون بعد أن أصر على التحرك بسيارته على الرغم من الازدحام المروري حول حي إيتايون في ذلك الوقت.

بعد مغادرته مطعما كان يتناول فيه العشاء مع ضباط من مكتبه، وصل إلى محطة نوكسابيونغ لمترو الأنفاق في حوالي الساعة العاشرة مساء،و تقع المحطة على بعد 10 دقائق فقط سيرا على الأقدام من مكان الحادث.

كما أوضحت أن كيم كوانغ هو رئيس وكالة شرطة العاصمة، تلقى الإحاطة الخاصة بالحادث نحو الساعة 11:36 مساء يوم 29 أكتوبر، ما جعل القيادة العليا للشرطة غير مدركة للوضع لأكثر من ساعة، وفقا للبيانات.

المصدر: وكالة "يونهاب"