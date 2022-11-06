موسكو وطهران تبحثان سبل استئناف العمل بالخطة المشتركة

بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، مع المسؤولين الإيرانيين سبل استئناف خطة العمل المشتركة وإحياء برنامج إيران النووي.

جاء ذلك خلال زيارة فيرشينين لطهران حيث أجرى مشاورات مع نظيره الإيراني علي باقري كياني، والنائب الأول للشؤون السياسية الخاصة علي أسغارد حاجي، وتبادلوا الآراء حول التقارير الدولية والإقليمية بخصوص القضايا المشتركة بين البلدين، والتي يوليها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة اهتماما خاصا.

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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية، أن الجانبين بحثا آليات إيجاد حلول دائمة للأزمات في أفغانستان، واليمن، وسوريا، وليبيا.

المصدر: نوفوستي