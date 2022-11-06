ماكرون يهنّئ نتنياهو على فوزه في الانتخابات

هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بنيامين نتنياهو، بالفوز الذي حققه في الانتخابات الأخيرة وضمن من خلاله عودته إلى منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وفي انتخابات يوم الثلاثاء، حقق نتنياهو وحزبه "الليكود" فوزا بفارق كبير، ليستعد حاليا لتشكيل ما يرجح أن تكون الحكومة اليمينية الأكثر تشددا في تاريخ إسرائيل.

وكتب ماكرون على "تويتر": "اتصلت للتو ببنيامين نتنياهو لأهنئه على فوزه في الانتخابات. نتشارك الرغبة ذاتها في تعزيز العلاقات المتينة أساسا بين إسرائيل وفرنسا".

وحصل حزب "الليكود" على 32 مقعدا وفاز حزبان متدينان متشددان بـ 18 مقعدا، بينما حصل تحالف اليمين المتطرف "الصهيونية الدينية" على 14 مقعدا، وبذلك حصلت الكتلة اليمينية برئاسة نتنياهو على 64 مقعدا، أي أغلبية مستقرة في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا.

أما كتلة رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لبيد الوسطي، حصلت على 51 مقعدا، في فوز حاسم بالنسبة إلى نتنياهو ليسدل الستار على حقبة الجمود السياسي الذي عاشته البلاد وتمخضت عنه خمس انتخابات في غضون أقل من أربع سنوات.

المصدر: أ ف ب