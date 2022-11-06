 
مباشر

انحسار رقعة المحاصيل الشتوية في أوكرانيا 40%

أخبار العالم

انحسار رقعة المحاصيل الشتوية في أوكرانيا 40%
Globallookpress
حقول أوكرانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u4fm

تراجعت المساحات المزروعة بالمحاصيل الشتوية في أوكرانيا بنحو 40% مقارنة بالعام الماضي.

وأعلن ذلك النائب الأول لوزير الزراعة الأوكراني تاراس فيسوتسكي اليوم الأحد، أن المزارعين زرعوا حوالي 4 ملايين هكتار من المحاصيل الشتوية.

وأضاف: "هذا مع الأسف، أقل ممّا كان عليه في السنوات السابقة وفي حال المقارنة بعام 2021، فإن الانخفاض في المساحات المزروعة من الحبوب الشتوية بلغ حوالي 40%".

وأشار إلى أن 25% من هذه النسبة سجلت نتيجة للقتال، و15% بسبب سوء المواسم.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا