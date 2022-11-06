روسيا.. مقتل شخصين بانهيار شرفة مبنى سكني في مدينة سوتشي

لقي شخصان مصرعهما بانهيار شرفة مبنى سكني في الطابق الرابع بمدينة سوتشي بإقليم كراسنودار جنوب روسيا.

وأفاد مكتب المدعي العام بأن الحادث وقع في شارع دونسكايا في المنطقة الوسطى من سوتشي، وأن التحقيق جار لمعرفة الأسباب.

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وذكرت طواقم الدفاع المدني أن 3 أشخاص كانوا على الشرفة لحظة انهيارها، حيث اثنان ونقل الثالث إلى المشفى في حالة حرجة.

وأكدت إدارة المدينة، أن المنزل يعود لعام 1958، وأنه بحالة جيدة، ولا توجد مخاطر لانهيار آخر فيه، وأن الحدث كان عرضيا.

المصدر: نوفوستي