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إيطاليا.. سفينة لإنقاذ المهاجرين ترفض مغادرة ميناء صقلية حتى إنزالهم جميعا

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إيطاليا.. سفينة لإنقاذ المهاجرين ترفض مغادرة ميناء صقلية حتى إنزالهم جميعا
RT @soshumanity_de
إيطاليا.. سفينة إنقاذ مهاجرين ترفض مغادرة ميناء صقلية حتى يغادر جميع من على متنها
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رفض قبطان سفينة لإنقاذ المهاجرين أوامر السلطات الإيطالية بمغادرة ميناء صقلية، حتى إنزال خمسة وثلاثين مهاجرا على متن السفينة.

وترفض حكومة رئيسة الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني، التي مضى على توليها السلطة أسبوعان، استقبال 4 سفن تعمل في وسط البحر المتوسط والتي أنقذت مهاجرين تقطعت بهم السبل بعضهم قبل 16 يوما، وتسمح فقط للذين اعتبروا عرضة للخطر بالنزول.

وأمرت إيطاليا يوم الأحد، السفينة "هيومانتي 1" بمغادرة ميناء قطانيا بعد نزول 144 مهاجرا تم إنقاذهم، بينهم أطفال، وأكثر من 100 قاصر غير مصحوبين، وأشخاص يحتاجون عناية طبية طارئة، لكن قبطان السفينة رفض الامتثال حتى ينزل جميع الناجين الذين تم إنقاذهم في البحر، حسبما ذكرت منظمة "إس أو إس" الخيرية الألمانية التي تدير السفينة، ولا تزال راسية في الميناء.

جدير بالذكر أن السفينة الإنسانية التي تقل 179 راكبا، دخلت ميناء صقلية منتصف ليل السبت، وبدأ طبيبان إيطاليان في تحديد الأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة.

هذا، وظلت سفينتان تديرهما منظمات غير حكومية، في البحر دون تغيير فوري في وضعهما.

واحتجت منظمات إنسانية ونائبان إيطاليان سافرا إلى صقلية، على عملية الاختيار تلك باعتبارها غير قانونية وغير إنسانية.

المصدر: أ ب

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