إيطاليا.. سفينة لإنقاذ المهاجرين ترفض مغادرة ميناء صقلية حتى إنزالهم جميعا

رفض قبطان سفينة لإنقاذ المهاجرين أوامر السلطات الإيطالية بمغادرة ميناء صقلية، حتى إنزال خمسة وثلاثين مهاجرا على متن السفينة.

وترفض حكومة رئيسة الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني، التي مضى على توليها السلطة أسبوعان، استقبال 4 سفن تعمل في وسط البحر المتوسط والتي أنقذت مهاجرين تقطعت بهم السبل بعضهم قبل 16 يوما، وتسمح فقط للذين اعتبروا عرضة للخطر بالنزول.

وأمرت إيطاليا يوم الأحد، السفينة "هيومانتي 1" بمغادرة ميناء قطانيا بعد نزول 144 مهاجرا تم إنقاذهم، بينهم أطفال، وأكثر من 100 قاصر غير مصحوبين، وأشخاص يحتاجون عناية طبية طارئة، لكن قبطان السفينة رفض الامتثال حتى ينزل جميع الناجين الذين تم إنقاذهم في البحر، حسبما ذكرت منظمة "إس أو إس" الخيرية الألمانية التي تدير السفينة، ولا تزال راسية في الميناء.

1/4 🔴Breaking: SOS Humanity leitet am Montag gegen das Dekret der italienischen Regierung & die Verhinderung der Ausschiffung von 35 Geretteten von der #Humanity1 rechtliche Schritte ein! Das Vorgehen Italiens verstößt gegen europäisches Recht & die Genfer Flüchtlingskonvention. pic.twitter.com/HQ6fdxJnui — SOS Humanity (@soshumanity_de) November 6, 2022

1/2 🔴Breaking: Die #Humanity1 wurde gegen 11:30 Uhr aufgefordert, den Hafen von #Catania mit 35 Überlebenden an Bord zu verlassen. Der Kapitän hat diese Aufforderung zurückgewiesen. Das Seerecht verpflichtet ihn, alle aus Seenot Geretteten an einen sicheren Ort zu bringen. pic.twitter.com/AOi81vI6eQ — SOS Humanity (@soshumanity_de) November 6, 2022

جدير بالذكر أن السفينة الإنسانية التي تقل 179 راكبا، دخلت ميناء صقلية منتصف ليل السبت، وبدأ طبيبان إيطاليان في تحديد الأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة.

هذا، وظلت سفينتان تديرهما منظمات غير حكومية، في البحر دون تغيير فوري في وضعهما.

واحتجت منظمات إنسانية ونائبان إيطاليان سافرا إلى صقلية، على عملية الاختيار تلك باعتبارها غير قانونية وغير إنسانية.

.@SOSMedIntl@soshumanity_de@MSF_Sea@lifeline_intl urge #Italy to let disembark over 1000 survivors stranded at sea for up to 15 days. They no longer can be held hostage of political debate. Our 4 ships are subject to gusty winds & heavy swells, the situation is unsustainable. pic.twitter.com/e0nH5C5C1f — SOS Humanity (@soshumanity_de) November 5, 2022

المصدر: أ ب