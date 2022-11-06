البيت الأبيض: بايدن يجري مباحثات مع شولتس

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن، أجرى محادثات هاتفية مع المستشار الألماني أولاف شولتس، بحثا خلالها المساعدات لأوكرانيا، وزيارة شولتس مؤخرا إلى الصين.

ووفقا لبيان الخدمة الصحفية: "تحدث الرئيس جو بايدن مع المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأحد. وناقش القادة زيارة المستشارة الأخيرة لجمهورية الصين الشعبية.. واتفقوا على أن التهديدات النووية الروسية الأخيرة غير مسؤولة."

وأضاف البيان: "شدد الطرفان على استمرار التزام الولايات المتحدة وألمانيا بتقديم مساعدات اقتصادية وإنسانية وعسكرية لأوكرانيا".

ويوم الجمعة، قام شولتس بزيارة استغرقت يوما واحدا إلى بكين، حيث التقى بالرئيس الصيني شي جين بينغ لأول مرة كمستشار.

المصدر: نوفوستي