مولدوفا.. اعتقال 65 شخصا في احتجاجات العاصمة كيشيناو

أعلنت الداخلية المولدوفية اعتقال 65 شخصا خلال مظاهرات حاشدة نظمتها المعارضة بالعاصمة كيشيناو، مطالبة برحيل النظام وتطبيع العلاقات مع روسيا.

وأشارت الشرطة إلى تسجيل عدة استفزازات ومحاولات لاختراق الطوق الأمني.

ووفقا لبيان الشرطة: "تم اعتقال 65 شخصا، أربعة منهم قاصرون، لأغراض تحديد الهوية. وتم التعرف على الذين حرضوا على الشغب وشكلوا تهديدا للأمن العام".

وبحسب الشرطة شارك في الاحتجاج 1,7 ألف شخص، فيما قال منظمو الاحتجاجات أن عدد المتظاهرين بلغ 50 ألفا.

وجرت احتجاجات جماهيرية أخرى لمؤيدي حزب "شور" في كيشيناو اليوم الأحد، حيث تجمع المحتجون في شارع ستيفن جريت بوليفارد، بين مبنيي البرلمان والإدارة الرئاسية وحاولوا التوجه نحو الساحة المركزية، لكن الشرطة منعتهم.

المصدر: نوفوستي