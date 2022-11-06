اليونان: فرص التعاون مع تركيا كبيرة

أكد كوستاس فرانجويانيس، نائب وزير الخارجية اليوناني، أن فرص التعاون بين بلاده وتركيا كبيرة ومتنوّعة، على الرغم من الخلافات التي تشوب العلاقات الثنائية.

وقال فرانجويانيس، في مقابلة مع وكالة الاناضول "إن تركيا واليونان "كانتا دائمًا شريكين تجاريين مهمين لبعضهما البعض".

وأشار إلى أن "زيادة حجم التجارة بين البلدين بنسبة 69.2 في المئة عام 2021 مقارنة بالعام السابق، كان أمرًا مشجعًا لزيادة التعاون بين البلدين".

وتابع فرانجويانيس، أن "كلا الجانبين يمكن أن يستفيدا من هذا التعاون، لاسيما وأن تركيا واليونان يمتلكان روابط تاريخية عميقة وفهم مشترك للعديد من الأصول والأعراف التجارية".

وأضاف أن "الاجتماع الخامس للجنة الاقتصادية المشتركة بين تركيا واليونان الذي عقد في يناير الماضي، حدد خطوات رئيسية للتعاون في قضايا مثل الطاقة والبيئة وإدارة النفايات وزيادة جودة وكفاية موارد المياه والنقل والبحوث والتكنولوجيا".

المصدر: الأناضول