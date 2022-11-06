بايدن متهم بالخداع في إعلانه كبح أسعار البنزين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن سعر البنزين في محطات الوقود انخفض إلى 3.19 دولار للغالون، وهو أقل بنحو 20 بالمئة عن السعر الحقيقي الذي ترصده الجهات الرسمية.



وكتب بايدن على تويتر "في الوقت الحالي، السعر الأكثر شيوعا لمحطات الوقود في البلاد هو 3.19 دولار للغالون يعني هذا تقدم".

ومع ذلك، يوم الأحد أيضا، تظهر بيانات من جمعية السيارات الأمريكية، التي تجمع القيم على الصعيد الوطني، أن متوسط ​​الأسعار بمحطات الوقود عند 3.8 دولار للغالون، بزيادة 19 بالمئة عن الرقم الذي صرح به الرئيس.

وعلاوة على ذلك، من بين جميع الولايات الأمريكية، كان سعر البنزين فقط في منطقتين، وفقا للجمعية، أقل من 3.2 دولار في تكساس وجورجيا.

ويحاول بايدن عشية انتخابات الكونغرس، كبح جماح التضخم وأحد مكوناته الرئيسية ارتفاع أسعار البنزين، المسؤولية التي يلقيها على روسيا والسعودية بقرار "أوبك+" لخفض إنتاج النفط، ومجمع الطاقة والوقود الأمريكي.

ويتهم بايدن شركات النفط بتضخيم أسعار الوقود بشكل غير معقول في البلاد، ويهدد بفرض ضريبة إضافية على الأرباح الزائدة إذا لم تخفض الأسعار في محطات الوقود الأمريكية.

Biden: "When the price of a gas – a gallon of gasoline went up we talked about it at our kitchen table.”



This is completely false. Gas prices were flat during Biden's childhood. pic.twitter.com/ezwse4sFAR — RNC Research (@RNCResearch) November 1, 2022

المصدر: نوفوستي