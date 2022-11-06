البابا فرنسيس: أكنّ حبا كبيرا للشعب الروسي العظيم

صرح البابا فرنسيس، في مؤتمر صحفي على متن الطائرة بعد مغادرته البحرين، بأنه يكنّ حبا كبيرا للشعب الروسي، وأكد أنه لا يؤمن بقسوة الشعب الروسي، لأن "الروس شعب عظيم".

ونقلت وكالة ANSA عنه قوله: "أقدر حقا الشعب الروسي والإنسانية الروسية... أتذكر دوستويفسكي، الذي لا يزال يلهمنا كمسيحيين حتى يومنا هذا. أتعاطف بصدق مع الشعب الروسي والشعب الأوكراني، وأنا بين الشعبين اللذين أحبهما".

وفي حديثه عن الأزمة في أوكرانيا، أشار البابا إلى أنه لا يؤمن بقسوة الشعب الروسي، لأن "الروس شعب عظيم"، محملا مسؤولية العنف "للمرتزقة ومن يذهبون إلى الحرب للمغامرة".

المصدر: تاس