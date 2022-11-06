العثور على جندي فرنسي ميتا في فندق بالعاصمة الرومانية

عُثر في فندق بالعاصمة الرومانية بوخارست اليوم الأحد، على جندي فرنسي ميتا، حيث وصلت قبل أيام وحدة عسكرية فرنسية في إطار مهمة للناتو.

وذكرت قناة TF1 الفرنسية، أن الجندي نزل في الفندق مع جنود فرنسيين آخرين يوم الخميس الماضي وكان من المفترض أن يبقى هناك حتى 3 يناير المقبل.

وعلى أثر ذلك، فتحت الشرطة الرومانية تحقيقا في القضية.

هذا وكان وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان ليكورنو، قد زار بوخارست الأسبوع الماضي لافتتاح قاعدة عسكرية جديدة في البلاد، حيث سيتمركز 750 جنديا فرنسيا فيها لتعزيز الجناح الشرقي للناتو.

وفي هذا الجانب بالتحديد، كتبت صحيفة "لوموند" الفرنسية في وقت سابق، أن فرنسا واجهت صعوبات في ترتيبات القاعدة، حيث أن جزء من هذه الوحدة الفرنسية سيضطر للعيش في الخيام، كما أن هناك صعوبات في إمدادات القاعدة بالمياه.

ولفتت الصحيفة الفرنسية، إلى ظهور صعوبات أيضا أثناء نقل المعدات العسكرية إلى رومانيا، ولا سيما دبابات "لوكليرك".

المصدر: نوفوستي