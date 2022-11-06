بيونغ يانغ تحذر: سنرد بأقوى إجراء ضد أي محاولة لانتهاك سيادتنا

شددت كوريا الشمالية على أنها سترد بأقوى إجراء مضاد على أي محاولة لانتهاك سيادتها، منتقدة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على مناوراتهما الجوية المشتركة.

وأصدرت وزارة الخارجية الكورية الشمالية التحذير في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، حسبما ذكرته شبكة "كيه. بي. إس. وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية يوم الأحد.

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وقالت الوزارة إن بيونغ يانغ حذرت بشكل واضح من أنه إذا لم ترغب الولايات المتحدة في رؤية وضع خطير يضر بمصالحها الوطنية، يتعين أن تتوقف على الفور عن التدريب الجوي المشترك المستفز "فيجيلانت ستورم" أي "عاصفة اليقظة".

وأضافت أن الولايات المتحدة تجاهلت مطالب كوريا الشمالية بإجراء تدريبات جوية مشتركة لأهداف عدائية، بينما مددت فترة التدريب بسبب الإجراء الشرعي المضاد للدفاع عن النفس لكوريا الشمالية، ودعت إلى اجتماع لمجلس الأمن الدولي.

ووصفت الوزارة التحركات الأمريكية بأنها "غير مسؤولة ومتهورة"، ونددت بالعملية الجوية بوصفها انتهاك خطير لأمن دولة ذات سيادة وتحديا سافرا لرغبة المجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة.

وذكرت بيونغ يانغ أنها لن تتسامح على الإطلاق مع أي محاولة من قبل قوات معادية لانتهاك سيادتها ومصالحها الأمنية، مشددة على أنها سترد بأقوى إجراء مضاد.

ودافعت كوريا الشمالية عن تدريباتها العسكرية ووصفتها بأنها رد فعل مناسب وتحذير إزاء الاستفزازات المعادية، مؤكدة أن وضع المواجهة العسكرية الخطير ناجم عن قيام الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بتنفيذ أكبر تدريب جوي مشترك على الإطلاق.

المصدر: شبكة "كيه. بي. إس. وورلد" الكورية الجنوبية