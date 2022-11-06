لابيد: سنحارب حتى نعود إلى السلطة ولن نكون جزءا من الحكومة القادمة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، إنه سيحارب حتى يعود إلى السلطة، وسينضمّ إلى صفوف المعارضة.

وشدد يائير لابيد على أنهم لن يكونوا جزءا من الحكومة القادمة.

إقرأ المزيد

وأضاف "لكن يجب أن نكون موحدين بعد الانتخابات بعدما عدنا منها منشقين".

هذا، وأرسل المدير العام لمكتب الرئيس إيال شفيكي رسائل رسمية صباح اليوم إلى ممثلي الكتل البرلمانية وأبلغهم أن الرئيس إسحاق هرتسوغ سيبدأ جولة مشاورات مع جميع الكتل البرلمانية المنتخبة للكنيست الخامسة والعشرين، يوم الأربعاء 9 نوفمبر.

وقال مكتب الرئيس: "مع استلام النتائج الرسمية لانتخابات الكنيست الخامسة والعشرين، سيبدأ الرئيس هرتسوغ الأربعاء جولة مشاورات مع ممثلي الكتل البرلمانية المنتخبة للكنيست، وبعد ذلك سيتحدث مع المرشحين الذين أوصتهم الكتل النيابية لتسلم تفويض تشكيل الحكومة".

وأفاد بأن عملية التشاور التي نص عليها القانون ستبث على الهواء مباشرة من مقر الرئاسة، وبعدها سيعلن الرئيس هرتسوغ المرشح الذي سيكلفه بمهمة تشكيل الحكومة.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية