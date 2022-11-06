باكستان.. خان يعلن موعد زحف أنصاره باتجاه إسلام آباد

قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، اليوم الأحد، إن مسيرة احتجاجية باتجاه العاصمة ستستأنف يوم الثلاثاء بعدما كانت قد توقفت بعد إصابته برصاصة في محاولة لاغتياله.

وتحدث خان من مستشفى شوكت خانم، حيث تم إدخاله يوم الخميس بعد أن أصيب برصاصة في ساقه اليمنى، جالسا على كرسي متحرك وساقه اليمنى مرفوعة بضمادات.

وكرر خان مطالبته بإجراء تحقيق في إطلاق النار واستقالة ثلاث شخصيات قوية في الحكومة والجيش زعم تورطهم في شن الهجوم عليه.

وتوقفت مسيرة خان نحو العاصمة في منطقة وزير آباد بشرق إقليم البنجاب بعد أن فتح مسلح النار عليه مما أدى إلى إصابته مع 13 شخصا آخرين، ومقتل أحد أنصاره.

وأطيح بخان من منصبه في أبريل ي تصويت بحجب الثقة في البرلمان.

وسبق لخان أن نظم مسيرة في إسلام أباد للضغط على حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف لإجراء انتخابات مبكرة لكن شريف يقول إن الانتخابات ستجرى كما هو مقرر في عام 2023. قاد خان مسيرة احتجاج أولية في مايو لكنها انتهت عندما اشتبك أنصاره مع الشرطة في العاصمة.

المصدر: أ ب