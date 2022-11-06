كوريا الجنوبية.. إصابة 30 شخصا بعد خروج قطار عن مساره وسط سيئول

أفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية بأن قطارا خرج عن مساره في وسط العاصمة سيئول اليوم الأحد، ما أدى إلى إصابة حوالي 30 راكبا.

ونقلت الوكالة عن مؤسسة السكك الحديدية الكورية "كورايل": "خرج قطار موغونغهوا عن القضبان في الساعة 8:55 مساء بالتوقيت المحلي، عندما دخل محطة يونغديونغبو في وسط سيئول وعلى متنه 275 راكبا، ما أسفر عن إصابة 30 راكبا على الأقل".

وأضافت: كان القطار في طريقه إلى مدينة إيكسان في مقاطعة جولا الشمالية، على بعد 180 كيلومترا جنوب العاصمة الكورية الجنوبية، من يونغسان سيئول الساعة 8:15 مساء.

المصدر: يونهاب