الحكومة الصربية ترفض الخطة الألمانية الفرنسية لحل مشكلة كوسوفو

رفضت السلطات الصربية مسودة التسوية في كوسوفو وميتوهيا التي اقترحتها ألمانيا وفرنسا، والتي تعني ضمنا عضوية الجمهورية المعلنة من جانب واحد بالأمم المتحدة دون اعتراف رسمي من بلغراد.

وقال وزير الخارجية الصربي إيفيكا داتشيتش: "تتضمن نقطة البداية أن استقلال كوسوفو هو بالفعل قضية محسومة، لكننا لا نقبل ذلك".

وتابع قائلا: "هذا الاقتراح غير مقبول بالنسبة لنا وقد صوتنا جميعا لصالح هذا الاستنتاج".

وقرر ممثلو صرب كوسوفو أمس السبت الانسحاب من البرلمان والحكومة والمحاكم والشرطة في الجمهورية المعلنة من جانب واحد.

وأعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أمس السبت بعد اجتماع حكومي بشأن التوترات المتصاعدة في كوسوفو وميتوهيا حول إجراءات بريشتينا المثيرة للجدل، إن "صربيا لن تتراجع عن سياسة السلام والاستقرار".

المصدر: نوفوستي