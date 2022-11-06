ناريشكين: هناك ما يؤكد أن رسالة تراس إلى بلينكن تعلقت بتفجير "السيل الشمالي"

علق سيرغي ناريشكين مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، على الرسالة التي أرسلتها ليز تراس إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بعد تفجير "السيل الشمالي".

وقال ناريشكين، إنه توجد أسس غير مباشرة تدفع روسيا للاعتقاد بأن الرسالة النصية التي بعثتها رئيسة وزراء بريطانيا السابقة تراس إلى بلينكن تعلقت بتفجير خط نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا "السيل الشمالي".

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في وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية أن تراس بعثت برسالة نصية إلى الوزير الأمريكي عبر الهاتف، فور تفجير خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" جاء فيها: It’s done( لقد تم تنفيذ الأمر).

ويشار إلى أن خطوط نقل الغاز المذكورة، كانت قد تعرضت للتفجير في يوم 26 سبتمبر الماضي.

المصدر: تاس