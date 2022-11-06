صحيفة بريطانية تكشف السبب الحقيقي لانسحاب جونسون من التنافس على منصب رئيس الوزراء

قالت صحيفة The Observer، إن بوريس جونسون انسحب من التنافس على منصب رئيس الوزراء ببريطانيا، حتى لا يخسر أرباحا مالية تبلغ الملايين من الدولارات.

وذكرت الصحيفة، أن جونسون انسحب من التنافس على حزب المحافظين وبالتالي منصب رئيس الوزراء البريطاني، حتى لا يخسر 10 ملايين جنيه إسترليني (11.3 مليون دولار) سنويا من التحدث أمام الجمهور وبيع المذكرات.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع، أن جونسون بعد استقالته من رئاسة الحكومة البريطانية في يوليو من هذا العام، أجرى محادثات مع وكالة المواهب "إنديفور" في هوليوود ومع فرعها وكالة هاري ووكر (HWA)، حول إلقاء الخطابات المدفوعة الأجر في الفعاليات العامة.

وورد في المقالة، أن من بين عملاء HWA ، على سبيل المثال، بعض الرؤساء الأمريكيين السابقين مثل بيل كلينتون وباراك أوباما، وكذلك لاعبة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز.

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وقال المصدر للصحيفة، إن رئيس منظمة إنديفور رجل الأعمال الأمريكي آري إيمانويل، حذر جونسون من أن خسارته المحتملة في الصراع على رئاسة الوزراء أمام ريشي سوناك ستؤثر سلبا على الدخل من ظهوره في المستقبل، وقد ينخفض هذا الدخل ​​بمقدار النصف. ونتيجة لذلك، قرر جونسون عدم محاولة العودة إلى داونينغ ستريت وبذلك فاز ريشي سوناك بمنصب رئيس الحكومة.

المصدر: تاس