"يا للأغبياء".. بايدن يستهدف الجمهوريين

أفادت شبكة "سي إن إن" بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن استهدف في خطاب ألقاه خارج حملته في جولييت بولاية إلينوي، الجمهوريين، بخصوص موقفهم بشأن الأمن الاجتماعي والرعاية الطبية.

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وبحسب "سي إن إن"، فقد قال الرئيس بايدن: "لو لم يكن لدينا ضمان اجتماعي، فإن معدل الفقر لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما سيكون أربعة أضعاف ما هو عليه الآن".

وأردف: "لقد أحببت تلك العلامات عندما جئت "المساواة الاجتماعية"، امنحوني فرصة! يا للأغبياء".

المصدر: "سي إن إن"