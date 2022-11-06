 
مباشر

"يا للأغبياء".. بايدن يستهدف الجمهوريين

أخبار العالم

AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u4bi

أفادت شبكة "سي إن إن" بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن استهدف في خطاب ألقاه خارج حملته في جولييت بولاية إلينوي، الجمهوريين، بخصوص موقفهم بشأن الأمن الاجتماعي والرعاية الطبية.

إقرأ المزيد
بايدن يصف بلدا إسلاميا بأنه
بايدن يصف بلدا إسلاميا بأنه "مكان نسيه الله" ويلوح "بالبندقية" في وجه الركود في أمريكا

وبحسب "سي إن إن"، فقد قال الرئيس بايدن: "لو لم يكن لدينا ضمان اجتماعي، فإن معدل الفقر لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما سيكون أربعة أضعاف ما هو عليه الآن".

وأردف: "لقد أحببت تلك العلامات عندما جئت "المساواة الاجتماعية"، امنحوني فرصة! يا للأغبياء".

المصدر: "سي إن إن"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا