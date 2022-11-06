الاستخبارات التركية تعلن قتل قيادي في "وحدات حماية الشعب" الكردية في شمال شرق سوريا (صورة)

أعلن جهاز الاستخبارات التركية اليوم الأحد، تحييد مسؤول تنظيم "وحدات حماية الشعب" الكردية في منطقة عين عيسى بشمال شرق سوريا.

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وأوضح جهاز الاستخبارات التركية أن مسؤول تنظيم "وحدات حماية الشعب" يدعى قيس برهو سوليف، وتم تحييده بعملية خاصة نفذتها الاستخبارات.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" أن القيادي البارز في التنظيمات المسلحة الموالية للجيش الأمريكي شرقي سوريا، قتل بغارة استهدفت سيارته قرب الحدود التركية بريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وقالت إن عددا من مسلحي قوات "قسد" لقوا مصرعهم في القصف، وأن السيارة التي كانوا يستقلونها فجّرت على طريق الحزام الغربي لمدينة القامشلي الحدودية مع تركيا.

المصدر: RT + "سبوتنيك"