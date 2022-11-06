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الجيش الإسرائيلي يبدأ تمرينا عسكريا في الجبهة الشمالية

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الجيش الإسرائيلي يبدأ تمرينا عسكريا في الجبهة الشمالية
AFP
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بدأ صباح اليوم الأحد تمرينا عسكريا في الجبهة الشمالية، سينتهي يوم غد الاثنين.

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وسيشهد التمرين حركة نشطة لسيارات وقوات الجيش، حيث يأتي ضمن خطة تدريبات عام 2022، وهدفه تعزيز الاستعدادات في الساحة الشمالية ومواجهة حالات الطوارئ واختبار القدرات الجوية والبرية، وفق ما أفاد به الجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT

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