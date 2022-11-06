بريطانيا تعلن يوم عطلة رسمية في مايو بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الأحد، أن المملكة المتحدة ستشهد يوم عطلة رسمية بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث في مايو، بعد 8 أشهر من وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

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وفي بيان لها، قالت رئاسة الوزراء البريطانية إن يوم العطلة سيكون في الثامن من مايو، بعد يومين من الحفل الذي سينظم في دير ويستمنستر.

ونقل البيان عن رئيس الوزراء ريشي سوناك قوله: "تتويج ملك جديد هو لحظة فريدة لبلادنا"، معربا عن أمله في أن يكرم الشعب "تشارلز الثالث عبر المشاركة في الفعاليات على المستويين المحلي والوطني في كافة أنحاء البلاد".

وكانت بريطانيا قد شهدت يوم عطلة رسمية بمناسبة تتويج الملكة إليزابيث الثانية في الثاني من يونيو 1953، وكذلك يوم دفنها في 19 سبتمبر الماضي.

هذا وذكرت الصحافة البريطانية أن تتويج تشارلز الثالث سيكون أقصر وأقل تكلفة من تتويج والدته، نزولا عند رغبة الملك، إذ استغرق تتويج الملكة إليزابيث أكثر من ثلاث ساعات وجرى أمام 8251 مدعوا احتشدوا في الدير.

المصدر: "فرانس برس"