نائب أردوغان: الشجاعة والعقل والتكنولوجيا تجلّت في تحرير قره باغ

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، إن الشجاعة والعقل والتكنولوجيا تجلت في تحرير قره باغ من الاحتلال الأرمني.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب جولة مع رئيس وزراء أذربيجان علي أسدوف، في مدينة شوشة التاريخية المحررة من الاحتلال الأرميني.

وقال أوقطاي: "إنّ العلم رأى ما يمكن فعله إذا اجتمعت الشجاعة والعقل والتكنولوجيا".

وأشار إلى أنّه شهد أثناء زيارته لمدينة شوشة المحررة، تدمير الاحتلال الأرميني لمنازل المدنيين وتهجيرهم.

ودعا أوقطاي الشباب في تركيا وفي الدول الناطقة بالتركية زيارة مدينة شوشة للتعبير عن تضامنهم مع أذربيجان.

ومنتصف يونيو 2021، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف "إعلان شوشة" خلال زيارتهما مدينة شوشة في إقليم قره باغ.

وتضمن الإعلان خريطة طريق في عدة مجالات، منها تقنيات الصناعات الدفاعية، والطاقة، والنقل، والاقتصاد، والعلاقات الإنسانية.​​​​​​​

المصدر: وكالة الأناضول