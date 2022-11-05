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بايدن: انتخابات منتصف الولاية لحظة "فارقة" للديمقراطية الأمريكية

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بايدن: انتخابات منتصف الولاية لحظة
/ Youtube
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال تجمع للحزب الديمقراطي يوم السبت، أن انتخابات منتصف الولاية الأسبوع المقبل، ستكون لحظة "فارقة" في مصير الديمقراطية في الولايات المتحدة.

وقال بايدن في فيلادلفيا حيث يقدم الدعم للمرشحين الديمقراطيين في انتخابات حاكم ولاية بنسلفانيا ومجلس الشيوخ: "هذه لحظة فارقة للأمة ويجب أن نتحدث جميعا بصوت واحد".

ويحاول الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنقاذ الديمقراطيين من الهزيمة في الانتخابات النصفية المزمعة الأسبوع المقبل، ووصف الانتخابات بأنها ستكون حاسمة.

وترجح استطلاعات الرأي فوز الجمهوريين بمجلس النواب وربما مجلس الشيوخ، حاليا يحظى الديمقراطيون بأغلبية ضئيلة في المجلسين، لكن الحزب خسر شعبيته بسبب السخط الشعبي من التضخم المرتفع.

وتشهد الولايات المتحدة حاليا أسوأ تضخم منذ 40 عاما، وأدى ارتفاع الأسعار إلى إعاقة خطط الديمقراطيين الذين يحاولون الحفاظ على غالبيتهم.

المصدر: وكالات

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