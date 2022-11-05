نيويورك.. إصابة 38 شخصا بحريق اندلع في مبنى سكني شاهق

أصيب 38 شخصا على الأقل إثر حريق اندلع يوم السبت في مبنى سكني وسط مدينة نيويورك، وذكرت السلطات أن الحريق وقع في الطابق الـ20 من المبنى ونجم عن اشتعال بطارية دراجة كهربائية.

وذكرت السلطات أن أحد السكان حاول إصلاح الدراجة المشار إليها بنفسه، وأنه خالف معايير الأمان مما أدى إلى اندلاع الحريق.

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ولفتت السلطات إلى أنه منذ بداية العام في نيويورك، اندلع 200 حريق في المباني السكنية نتيجة اشتعال البطاريات من هذا النوع، وقتل بسببها 6 أشخاص.

المصدر: نوفوستي