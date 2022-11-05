رومانيا تنفي أي مطامع لها في أراضي أوكرانيا

نفت الخارجية الرومانية أي مطامع لبوخارست بأراضي أوكرانيا، وشددت على تمسك رومانيا بوحدة وسيادة الأراضي الأوكرانية.

ونقلت وكالة "تاس" عن الخارجية الرومانية: "فكرة أن رومانيا لها مطامع إقليمية في أوكرانيا محض هراء".

وأعربت رومانيا عن "دعمها الثابت لاستقلال وسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا".

يشار أنه في وقت سابق، قال وزير خارجية رومانيا السابق أندريه مارغا، إن حدود أوكرانيا غير طبيعية، ويجب على كييف التنازل عن أراضيها لروسيا والمجر وبولندا ورومانيا.

المصدر: RT