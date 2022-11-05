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الرئيس الإسرائيلي يلقي كلمة في مؤتمر المناخ ويلتقي السيسي

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الرئيس الإسرائيلي يلقي كلمة في مؤتمر المناخ ويلتقي السيسي
Globallookpress
الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ
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أفادت قناة "كان" الإسرائيلية مساء السبت، بأن الرئيس إسحاق هرتسوغ سيلقي كلمة خلال مؤتمر المناخ مدتها 3 دقائق كباقي الرؤساء والقادة المشاركين في القمة.

وأضافت هيئة البث أن هرتسوغ سيصل بعد الاثنين إلى شرم الشيخ، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ووصفت القناة اللقاء المرتقب بالمهم والذي يأتي على وقع توترات بين القاهرة وتل أبيب مؤخرا على خلفية العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة بقطاع غزة في أغسطس الماضي.

وتابعت بالقول إن لقاء هرتسوغ والسيسي ينطوي على أهمية كبيرة أيضا على خلفية الأحداث الأخيرة الأمنية والسياسية، في إشارة لفوز معسكر رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو بالانتخابات البرلمانية في إسرائيل.

وكان من المقرر أن يقود رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الوفد الإسرائيلي إلى مؤتمر المناخ المقرر عقده في الفترة بين 6 و18 نوفمبر بشرم الشيخ، إلا أنه أعلن لاحقا إلغاء مشاركته على خلفية خسارة الانتخابات.

وأعلن هرتسوغ مساء الأربعاء الماضي أنه سيقود الوفد إلى مؤتمر المناخ، وقال في تغريدة بحسابه على "تويتر": "سأقود الأسبوع المقبل الوفد الإسرائيلي إلى مؤتمر المناخ العالمي COP 27 في شرم الشيخ في مصر".

المصدر: قناة "كان" الإسرائيلية

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