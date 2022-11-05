الرئيس الإسرائيلي يلقي كلمة في مؤتمر المناخ ويلتقي السيسي

أفادت قناة "كان" الإسرائيلية مساء السبت، بأن الرئيس إسحاق هرتسوغ سيلقي كلمة خلال مؤتمر المناخ مدتها 3 دقائق كباقي الرؤساء والقادة المشاركين في القمة.

وأضافت هيئة البث أن هرتسوغ سيصل بعد الاثنين إلى شرم الشيخ، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ووصفت القناة اللقاء المرتقب بالمهم والذي يأتي على وقع توترات بين القاهرة وتل أبيب مؤخرا على خلفية العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة بقطاع غزة في أغسطس الماضي.

وتابعت بالقول إن لقاء هرتسوغ والسيسي ينطوي على أهمية كبيرة أيضا على خلفية الأحداث الأخيرة الأمنية والسياسية، في إشارة لفوز معسكر رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو بالانتخابات البرلمانية في إسرائيل.

הרצוג ינאם בוועידת האקלים ויפגש עם הנשיא המצרי א-סיסי, ובחודש הבא הנשיא יטוס לאמירויות לכנס בו ישתתפו כמה ממנהיגי העולם, ביניהם ראש ממשלת הודו. הדיווח של @gilicohen10#חדשותהשבתpic.twitter.com/8cVo34Ib8E — כאן חדשות (@kann_news) November 5, 2022

وكان من المقرر أن يقود رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الوفد الإسرائيلي إلى مؤتمر المناخ المقرر عقده في الفترة بين 6 و18 نوفمبر بشرم الشيخ، إلا أنه أعلن لاحقا إلغاء مشاركته على خلفية خسارة الانتخابات.

وأعلن هرتسوغ مساء الأربعاء الماضي أنه سيقود الوفد إلى مؤتمر المناخ، وقال في تغريدة بحسابه على "تويتر": "سأقود الأسبوع المقبل الوفد الإسرائيلي إلى مؤتمر المناخ العالمي COP 27 في شرم الشيخ في مصر".

Next week, I will be leading the Israeli delegation to the Climate Change Conference, COP27, in Sharm El- Sheikh in Egypt. This evening I met with the Israel delegation. pic.twitter.com/n9pUgfehCG — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) November 2, 2022

المصدر: قناة "كان" الإسرائيلية