الأمم المتحدة تدعو إيلون ماسك لضمان "تويتر" احترام حقوق الإنسان

دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، مالك "تويتر" الجديد إيلون ماسك لضمان احترام الشبكة لحقوق الإنسان.

وكتب تورك: "على غرار جميع الشركات، يتعيّن على تويتر أن تفهم الأضرار المرتبطة بمنصتها وأن تتّخذ خطوات لمعالجتها. على احترام حقوق الإنسان أن يشكل حاجز الأمان بالنسبة لاستخدام المنصة وتطورها. باختصار، أدعوك لضمان إيلاء حقوق الإنسان أهمية محورية في إدارة تويتر تحت قيادتك".

المصدر: أ ف ب