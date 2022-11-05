غروسي يعلن عودة التيار إلى محطة زابوروجيه الكهرذرية

أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عودة التيار الكهربائي إلى محطة زابوروجيه، بعد انقطاع استمر بضعة أيام.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "أعلن المدير التنفيذي رافائيل غروسي أنه تمت استعادة الطاقة الكهربائية بعد يومين من انقطاعها جراء الحادث الأخير، مما يسلط الضوء على وضع الأمن النووي المحفوف بالمخاطر في أكبر موقع في ذري أوروبا".

وانقطع التيار الكهربائي عن المحطة في وقت متأخر من مساء الأربعاء، وكانت تعمل خلال هذه الفترة بمولدات الديزل.

ووفقا للوكالة، لحقت أضرار بخطوط الكهرباء على بعد 50-60 كيلومترا من المحطة في الأراضي التي لا تزال تسيطر عليها قوات كييف.

المصدر: نوفوستي