غداة طرد نصف موظفيها.. مؤسس "تويتر" يشيد بـ"صمود" موظفي الشركة

نشر جاك دورسي يوم السبت تغريدة غداة طرد نصف موظفي الشبكة الاجتماعية التي شارك في تأسيسها عام 2006 وغادرها قبل سنة، قائلا إن "موظفي "تويتر" القدماء والحاليين، أقوياء وصامدون".

وأضاف جاك دورسي "سيجدون دائما طريقة للنهوض بغض النظر عن مدى صعوبة اللحظة".

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وقال "أُدرك أن كثيرين بينكم غاضبون مني.. أتحمل المسؤولية أمام كل الذين باتوا في هذا الموقف.. لقد جعلت هذه الشركة تكبر بسرعة.. أعتذر عن ذلك".

وكان العديد من الموظفين ينتظرون رد فعل رئيسهم السابق صاحب الشخصية الكاريزمية في سيليكون فالي، في الوقت الذي تولّى فيه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إدارة المنصة قبل أسبوع.

وفصل ماسك يوم الجمعة حوالي نصف الموظفين البالغ عددهم 7500 في المجموعة.

وغادر دورسي مجلس إدارة الشركة في العام 2022، بعدما سلم منصب المدير التنفيذي إلى باراغ أغراوال المدير التكنولوجي السابق في المجموعة، في نهاية نوفمبر 2021.

واشترى إيلون ماسك "تويتر" في 27 أكتوبر، وقام على الفور بحل مجلس الإدارة وطرد أغراوال وغيره من كبار المسؤولين.

كذلك، أخرج الشركة من البورصة وأطلق مشاريع كبرى في وقت قصير جدا.

المصدر: أ ف ب