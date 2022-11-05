الهاكر"جوكر" ينشر مراسلات غرامية بين قائد قوات كييف ومجنّداته (صور)+(فيديو)

نشر هاكر أوكراني يحمل اسم "جوكر" مراسلات قائد القوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، على "إنستغرام" مع مجنّدات في قواته، حيث يغازلهن ويذكرهن بالسيارات والمزايا التي منحها لهن.

وذكر الهاكر الذي انتقل إلى جمهورية دونيتسك الروسية أنه "بينما يموت الجنود بالمئات كل يوم، يقوم القائد العام بمغازلة فتيات ويمنحهن بسخاء سيارات ومناصب خدمة رائعة".

وكتب: "بالطبع فإن سيارة "ميتسوبيشي L200" جديدة تحتاجها حسناء أكثر من حاجة الجنود في الخطوط الأمامية إليها.. كلما مات الشباب الأوكرانيون، زاد عدد فتيات زلوجني... أحسنت!".

AP

Legion-Media

وأفادت صحيفة "سترانا "الأوكرانية يوم الخميس باختراق صفحة زالوجني على "إنستغرام".

المصدر: RT