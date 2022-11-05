الولايات المتحدة.. مصرع شخص وإصابة آخرين جراء الإعصار جنوب البلاد

لقي شخص مصرعه وفقد آخرون إثر أعاصير اجتاحت أوكلاهوما وتكساس وأركنساس جنوب الولايات المتحدة، حسب وسائل الإعلام.

وقال حاكم ولاية أوكلاهوما كيفن ستيت، إن هذه الظواهر الجوية العنيفة أدت إلى مقتل رجل يبلغ من العمر 90 عاما في مقاطعة ماكورتين في جنوب أوكلاهوما.

وأعلن كيفن ستيت حالة الطوارئ في المناطق المتضررة.

ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن مسؤول محلي قوله إن عددا من الأشخاص فقدوا.

وطالت الأعاصير أركنساس وتكساس حيث تضرر أو دُمر 50 مسكنا، وفقا لقائد شرطة مقاطعة لامار.

وفيما أشار مكتب قائد الشرطة في بيان إلى نقل عشرة أشخاص إلى المستشفى، بينهم اثنان بحالة خطرة ولكن مستقرّة، فقد أكد عبر موقع "فيسبوك" أنه لا يوجد "وفيات إلى الآن".

وتتأثر الولايات المتحدة بانتظام بالأعاصير، في المتوسط حوالي 1300 إعصار في السنة، غالبيتها في الربيع.

وفي ديسمبر 2021، اجتاحت هذه الظواهر الجوية القاسية خمس ولايات عشرات المرات في وسط الولايات المتحدة، خصوصا في غرب كنتاكي، كما تسببت بمصرع 79 شخصا على الأقل.

المصدر: أ ف ب