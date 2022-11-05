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ألمانيا تعلن انخفاض احتياطياتها من الغاز

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ألمانيا تعلن انخفاض احتياطياتها من الغاز
Globallookpress
ألمانيا تعلن عن انخفاض مستوى الغاز في منشآت التخزين
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أعلن رئيس الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات، كلاوس مولر، انخفاض احتياطي الغاز في خزاناته تحت الأرضية في البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر.

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وأضاف مولر "على مدار الأشهر الماضية، ارتفع مستوى الغاز في منشآت التخزين الألمانية بشكل منتظم، حيث وصل إلى 99.3% بحلول الثالث من نوفمبر، وساهم الطقس الحار في أكتوبر في انخفاض استهلاك الطاقة".

وقال: "لقد خزنا الكثير من الغاز، لكن الشتاء يمكن أن يستمر لفترة طويلة".

يذكر أن الدول الأوروبية أنفقت نحو 104.8 مليار دولار على استيراد الغاز وتخزينه قبل الشتاء

المصدر: موقع "welt" الألماني

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