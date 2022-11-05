ألمانيا تعلن انخفاض احتياطياتها من الغاز

أعلن رئيس الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات، كلاوس مولر، انخفاض احتياطي الغاز في خزاناته تحت الأرضية في البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر.

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وأضاف مولر "على مدار الأشهر الماضية، ارتفع مستوى الغاز في منشآت التخزين الألمانية بشكل منتظم، حيث وصل إلى 99.3% بحلول الثالث من نوفمبر، وساهم الطقس الحار في أكتوبر في انخفاض استهلاك الطاقة".

وقال: "لقد خزنا الكثير من الغاز، لكن الشتاء يمكن أن يستمر لفترة طويلة".

يذكر أن الدول الأوروبية أنفقت نحو 104.8 مليار دولار على استيراد الغاز وتخزينه قبل الشتاء

Erstmalig sehen wir ein leichtes Ausspeichern aus den 🇩🇪 #Gasspeichern (3.11.): -0,03% auf 99,26%. Wir haben viel Gas gespeichert, aber der Winter kann Iange dauern. Um eine Gasmangellage zu vermeiden, müssen wir Gas sparen, LNG Terminals errichten & unsere Infrastruktur sichern. — Klaus Müller (@Klaus_Mueller) November 5, 2022

المصدر: موقع "welt" الألماني