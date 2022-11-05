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خبير يكشف سبب وجود عدد كبير من المرتزقة الأجانب في قوات كييف

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خبير يكشف سبب وجود عدد كبير من المرتزقة الأجانب في قوات كييف
Legion-Media
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أكد بطل روسيا الخبير العسكري رستم كلوبوف، أن العدد الكبير من المرتزقة في قوات كييف سببه الخسائر البشرية الفادحة التي تتكبدها هذه القوات، واستنفاد أوكرانيا طاقاتها للتعبئة.

وقال كلوبوف: "لا يوجد عدد كاف من الأوكرانيين، لقد استنفدت طاقات التعبئة في أوكرانيا، وهذا ما يؤكده وجود هذا العدد الكبير من المرتزقة... المزيد والمزيد من الأوكرانيين باتوا يدركون جيدا حقيقة الوضع".

وأضاف أن المرتزقة يتدفقون على أوكرانيا بشكل رئيسي من رومانيا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا.

وأشار إلى أن نسبة المرتزقة في صفوف القوات الأوكرانية تصل إلى 70% في بعض المناطق.

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المصدر: نوفوستي 

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