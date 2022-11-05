شولتس يعلق على خط أحمر لا يجب تجاوزه في أوكرانيا

أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا "خط لا يجب تجاوزه"، داعيا إلى الامتناع عن مثل هذه الخطوة.

وقال شولتس اليوم السبت خلال مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني في برلين: "من غير المقبول استخدام الأسلحة النووية في هذا النزاع".

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وأضاف: "ندعو روسيا لتعلن بوضوح أنها لن تفعل ذلك. وسيصبح هذا خطا لا يمكن تجاوزه".

وأكد أمس الجمعة خلال زيارته للصين أن ألمانيا والصين تعتبران أن التهديدات النووية غير مقبولة.

ووفقا له، فإنه والرئيس الصيني شي جين بينغ "لديهما نفس الرأي بأن التهديدات النووية غير مسؤولة وخطيرة للغاية".

المصدر: تاس