استخباراتي أمريكي سابق: قلق أوروبي من مساعي بولندا لجر الناتو للتورط أكثر في نزاع أوكرانيا

أشار ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق سكوت ريتر، إلى أن دولا أوروبية عديدة غير متحمسة لإرسال قواتها إلى أوكرانيا، رغم "حماس بولندا الجامح" لذلك.

وقال ريتر في مقابلة مع قناة Judging Freedom على "يوتيوب": "البولنديون متحمسون للغاية.. حوالي 10-30 ألفا من جنودهم يقاتلون في أوكرانيا على الخطوط الأمامية، رغم أنهم يتكبدون خسائر بشرية فادحة، لا هم ولا الأوكرانيون يكشفون عنها".

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وأضاف: "هذه الدول قلقة من أن بولندا تجر الناتو إلى هذا النزاع. حاليا في أوروبا، لا أحد يرغب في إرسال عسكرييه إلى أوكرانيا سوى بولندا. الحماس في هذا الجانب صفر! فبالدرجة الأولى لا تتوفر البنية التحتية لذلك، وحتى بالنسبة للولايات المتحدة".

وقال: "لدينا الفرقة 101 المجوقلة، ولكن هذا المكوّن الخفيف من المشاة مع الحوامات، سيكون في مرمى القصف الروسي، ولن يصمد طويلا".

المصدر: RT