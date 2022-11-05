وسائل إعلام: مقتل 15 شخصا بانفجار في قاعدة عسكرية بمقديشو

أفاد موقع "غاروي" المحلي بأن 15 شخصا على الأقل قتلوا اليوم السبت بانفجار في قاعدة عسكرية جنوب العاصمة الصومالية مقديشو.

وذكر الموقع على "تويتر" أن الانفجار الذي وقع في القاعدة الواقعة على أراضي مصنع الحلويات السابق. كان جراء قيام انتحاري بتفجير نفسه.

وناشد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في وقت سابق المجتمع الدولي لتقديم المساعدة للمصابين إثر هجوم بسيّارتَين مفخّختين وقع السبت الفائت في مقديشو وأسفر عن مقتل 116 شخصا.

المصدر: نوفوستي