نائب روسي ردا على "وول ستريت جورنال": جزيرة رانجل أرض روسية

علق عضو مجلس الدوما الروسي، فيدوت توموسوف، على مقال "وول ستريت جورنال" الذي زعم أن جزيرة رانجل "أمريكية"، وأكد أن الجزيرة روسية، ولن تتنازل روسيا عنها لواشنطن تحت أي ظرف.

وقال توموسوف في حوار مع صحيفة "غازيتا. رو": "جزيرة رانجل هي أرض روسية. ولن نتخلى عن شبر واحد من أرضنا. دستورنا ينص وفقا لآخر التعديلات على أنه لا ينبغي التنازل عن متر واحد من أرضنا. ستكون هذه جريمة دولة. ولا يمكن الحديث عن ذلك".

وفي وقت سابق، زعم الكاتب توماس دانس، في مقال نشر في صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن "ملكية جزيرة رانجل تعود إلى الولايات المتحدة، وأن روسيا تحتفظ بها منذ عام 1924، وأن القاعدة العسكرية الروسية فيها تهدد السيادة الأمريكية".

وتقع الجزيرة بين بحر تشوكشي وبحر سيبيريا الشرقي. وكانت آخر مكان تعيش عليه حيوانات الماموث على الأرض قبل انقراضها.

وفي عام 1976 تم إنشاء محمية على الجزيرة وإدراجها في قائمة اليونسكو للتراث الطبيعي العالمي منذ عام 2004، كما توجد فيها قاعدة عسكرية روسية تحمي مياه روسيا شمالي الكرة الأرضية.

المصدر: نوفوستي