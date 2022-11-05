الرئيس الكازاخي يصدر مرسوما يحدّ به صلاحيات الرئيس

أصدر الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف يوم السبت مرسوما يحد من صلاحيات رئيس الجمهورية، ويضيف تعديلات على النظام الانتخابي البرلماني في البلاد.

وينص المرسوم على تقليص بعض سلطات الرئيس في ما يتعلق بالهيئات التنفيذية المحلية ومجلس القضاء الأعلى، وخفض الحصة الرئاسية في مجلس الشيوخ، وبعض القيود على ولاية الرئيس.

كما يشمل المرسوم إجراءات تشكيل غرفتي البرلمان والنظام الانتخابي المختلط في البرلمان.

ويمنع المرسوم الرئيس من العضوية في الأحزاب السياسية، ولن يتمكن أقرباؤه من تولي مناصب سياسية وقيادية في القطاع العام.

وأدخل سابقا البرلمان الكازاخستاني تعديلات تمنع أقارب رئيس كازاخستان من شغل مناصب عليا في هياكل الدولة.

المصدر: إنترفاكس