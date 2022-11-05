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الاتحاد الأوروبي يدين إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ ويطالب بـ"رد موحّد وحازم"

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الاتحاد الأوروبي يدين إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ ويطالب بـ
Globallookpress
مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
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دان الاتحاد الأوروبي في بيان نشره يوم السبت، عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية ووصفها بـ"غير القانونية"، داعيا العالم إلى "ردّ موحّد وحازم" يشمل تطبيق العقوبات الأممية.

وجاء في بيان صدر عن مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن التكتل يعتبر العدد "غير المسبوق" للصواريخ التي تم إطلاقها وتشمل صاروخا بالستيا عابرا للقارات وأخرى قصيرة المدى، "تصعيدا خطيرا" من قبل بيونغ يانغ.

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وطالب "جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وخصوصا أعضاء مجلس الأمن الدولي، بضمان التطبيق الكامل للعقوبات لمنع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية من الحصول على المواد والخبرة والتمويل لدعم برامج التسليح".

وأضاف البيان أن "العدد غير المسبوق لصواريخ كوريا الشمالية التي أطلقت عام 2022، يمثل تعبيرا مقلقا عن نيتها مواصلة تقويض نظام عدم انتشار الأسلحة النووية العالمي".

وتابع "يشكل ذلك تهديدا خطيرا لجميع البلدان ويقوّض السلم والأمن الدولي والإقليمي".

وشدد الاتحاد الأوروبي على أن خطوات كوريا الشمالية لا يمكنها ولن تمنحها إطلاقا وضع دولة نووية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ولا أي وضع خاص آخر في هذا الصدد.

وطالب الاتحاد الأوروبي، كوريا الشمالية بوقف ما وصفته بـ"الأعمال العدائية والمزعزعة للاستقرار"، واحترام القانون الدولي واستئناف الحوار مع جميع الأطراف المعنية.

كما أكد الاتحاد الأوروبي "تضامنه الكامل" مع اليابان وكوريا الجنوبية.

المصدر: أ ف ب

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