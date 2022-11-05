القوات الروسية تدمر 5 مدرعات يونانية في أول معركة تقحمها فيها قوات كييف

أفادت صحيفة iskra.gr بأن الجيش الروسي دمر 5 مدرعات يونانية في إقليم دونباس جنوب غربي روسيا، في أول معركة تخوضها ضد القوات الروسية، حيث احترقت "كالمشاعل".

وذكرت الصحيفة أنه تم تدمير المدرعات خلال هجوم أوكراني أحبطته القوات الروسية في مقاطعة خاركوف.

وأضافت أنه نتيجة الهجوم الفاشل، تم القضاء على 150 مقاتل أوكراني، وتدمير دبابة واحدة و5 مدرعات.

وذكر موقع يوناني آخر أن "الجيش اليوناني يشعر بالحزن بعد مشاهدة مدرعاته تحترق كالمشاعل في السهول الأوكرانية خدمة لزيلينسكي".

المصدر: RT