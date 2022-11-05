القضاء على أول مرتزق تايواني قاتل إلى جانب قوات كييف في دونباس

أفادت وكالة الأنباء التايوانية بمقل أول مرتزق تايواني يدعى، تسنغ شين غوان، قاتل إلى جانب قوات كييف في دونباس جنوب غربي روسيا.

ووفقا للوكالة، أصيب في معارك بمحور جمهورية لوغانسك، وتوفي متأثرا بفقدان الدم ولم يتم تحديد مكان مقتله.

وتشير الوكالة إلى أن المرتزق التايواني كان سينضم إلى القوات الأوكرانية في مارس، لكن أوكرانيا حينها علقت قبول المقاتلين الأجانب، واضطر للانتظار حتى يونيو، حيث قاتل ستة أشهر حتى تصفيته.

وآخر مرة اتصل فيها بأسرته كانت في 23 أكتوبر، محذرا من مغادرته في مهمة مدتها خمسة أيام.

وفي وقت سابق قتل المرتزق الأسترالي الشهير تريفور كجيلدال، برصاص الجيش الروسي في إقليم دونباس، ليتلحق بآلاف المرتزقة الذين يقتلون إلى جانب جنود قوات كييف، ونازييها.

المصدر: لينتا.رو