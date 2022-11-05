لقوا حتفهم بوحشية.. 6 قتلى بإطلاق للنار في جنوب إفريقيا

أعلنت شرطة جنوب إفريقيا مقتل ستة أشخاص وإصابة آخر مساء الجمعة في ضاحية فقيرة بمدينة دوربان الساحلية.

وقالت الشرطة في بيان أنه عند حوالي الساعة 20,30 بتوقيت غرينتش، دخل المهاجمون إلى منزل في بلدة كليرمونت، في شمال غرب مقاطعة كوازولو ناتال وأطلقوا النار على سبعة أشخاص كانوا فيه.

وأوردت الشرطة "مقتل ستة أشخاص وإصابة آخر" دون أن تكشف عن تفاصيل تتعلق بدوافع المهاجمين.

وقال قائد الشرطة الإقليمية الليفتنانت جنرال نهلانهلا مخوانازي في البيان "لا شيء يمكن أن يبرر جرائم قتل بهذه الوحشية".

يذكر أنه تُسجل حوالي 70 جريمة قتل يوميا في جنوب إفريقيا، وفقا لآخر الأرقام الرسمية الصادرة في أكتوبر.

وعمليات إطلاق النار شائعة في جنوب إفريقيا، وهي واحدة من أكثر دول العالم التي تشهد حوادث عنف.

المصدر: أ ف ب