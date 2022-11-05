ألمانيا.. رئيس وزراء ساكسونيا يدعو لتسوية سلمية عاجلة للنزاع في أوكرانيا

قال رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الفدرالية الألمانية مايكل كريتشمر، إن النزاع المسلح لا يحسم في ساحة المعركة وإنما وراء طاولة المفاوضات، ودعا لتسوية سلمية عاجلة للنزاع في أوكرانيا.

وأشار كريتشمر في مؤتمر لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، إلى أنه من المهم إتاحة المفاوضات بين طرفي النزاع.

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وأكد أن "الحرب لا تنتهي أبدا في ساحة المعركة، إنما تنتهي دائما وراء طاولة المفاوضات" مشيرا إلى أنه أنه كلما تم الإسراع في إسكات الأسلحة كان ذلك أفضل.

وأضاف أنه حتى بعد انتهاء النزاع ستبقى روسيا جارة للاتحاد الأوروبي وشدد على أنه "سيتعين علينا التحدث مع بعضنا البعض مرة أخرى، والتجارة مع بعضنا البعض".

وأدان كريتشمر العملية الروسية في أوكرانيا، معتبرا أنه "لا أسباب تبررها".

المصدر: نوفوستي