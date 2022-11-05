"لوفيغارو": أفراد الجيش الفرنسي يتضورون جوعا ويعانون الصقيع والبقّ في رومانيا

أفادت "لوفيغارو" نقلا عن برلمانيين بأن أفراد القوة الفرنسية في مهمة تأمين الجناح الشرقي للناتو يعانون ظروفا صعبة للغاية، حيث يتضورون جوعا، ويعانون الصقيع والبق في رومانيا.

وذكرت الصحيفة نقلا عن نواب فرنسيين أنه "يتم إعطاؤهم القليل من الطعام، والخيام لا يتم تدفئتها بشكل دائم، ويعانون ظروفا صحية صعبة ويعذبهم البقّ".

وقال النواب: "جنودنا يتجمدون ويتضورون جوعا" منتقدين الظروف التي يعيش فيها الجيش الفرنسي المتمركز في رومانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن 350 عسكريا فرنسيا هناك، وفي الأسابيع المقبلة، سترسل إليهم 12 دبابة أخرى وناقلات جنود مدرعة.

وانطلقت هذه المهمة في 28 فبراير ردا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وهدفها هو تعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو.

لكن وفقا للنواب، واجهت فرنسا مشكلة خطيرة من حيث الخدمات اللوجستية والدعم، وأشاروا إلى أن طعام الجيش الفرنسي في رومانيا رديء جدا، وكل شيء سيء مع الظروف الصحية.

وأضاف النواب: "كانت هذه مهمة ردع دفاعية، وليست مهمة قتالية، لذا لم يعد من الممكن أي جدل حول البساطة بعد الآن"، وفي نفس الوقت يتساءلون عن الرسالة التي تتلقاها روسيا إذا كان الجنود الفرنسيون يعيشون في مثل هذه الظروف.

وهدد النواب بالإبلاغ عن هذا الوضع لرئيس لجنة الدفاع في البرلمان الفرنسي.

المصدر: صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية