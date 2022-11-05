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إيطاليا... مسيرة ضخمة للمطالبة بوقف إطلاق النار في أوكرانيا

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إيطاليا... مسيرة ضخمة للمطالبة بوقف إطلاق النار في أوكرانيا
Globallookpress Johannes Neudecker
صورة أرشيفية
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شارك عشرات آلاف المتظاهرين الإيطاليين في مسيرة "أوروبا من أجل السلام"، مطالبين بإنهاء الأعمال القتالية في أوكرانيا وبدء محادثات سلام.

وقالت الشرطة الإيطالية إن حوالي 30 ألف شخص شاركوا في المسيرة.

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وانضمت حوالي 600 منظمة ورابطة عامة من جميع أنحاء إيطاليا إلى مبادرة السلام.

ويؤكد المنظمون أن التظاهرة ليست سياسية بطبيعتها وستخلو من الرموز الحزبية، لكن أثناء التحضير لها حظيت بدعم أكبر قوى معارضة في البلاد وهي الحزب الديمقراطي وحركة النجوم الخمس.

ووفقا لمراسل وكالة "نوفوستي"، يعارض بعض المتظاهرين توريد أسلحة جديدة إلى أوكرانيا. وجاء هؤلاء النشطاء إلى المسيرة حاملين ملصقات ولافتات كتب عليها "حوار لا سلاح" و"نعم للمفاوضات، لا لتوريد الأسلحة".

المصدر: نوفوستي

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