لمنعهم من حضور قمة المناخ في مصر.. نشطاء عرقلون مغادرة طائرات خاصة بمطار بأمستردام

عرقل المئات من محتجي البيئة والمناخ طائرات خاصة من مغادرة مطار سخيبول بأمستردام يوم السبت، وذلك عشية انطلاق قمة المناخ كوب 27 التي تنظمها الأمم المتحدة في مصر.

وجلس متظاهرون من منظمة السلام الأخضر (غرينبيس) وحركة تمرد ضد الانقراض حول الطائرات الخاصة لمنعها من المغادرة، بينما ظل آخرون يدورون بدراجاتهم حول الطائرات.

وقال ديفي زلوخ، من منظمة السلام الأخضر بهولندا، إن النشطاء يطالبون "بخفض عدد الرحلات الجوية وزيادة رحلات القطارات، حظر الرحلات القصيرة غير الضرورية والطائرات الخاصة".

وقالت الشرطة العسكرية الهولندية إنها ألقت القبض على عدد من المتظاهرين لوجودهم على أرض المطار دون إذن.

وردا على رسالة مفتوحة من منظمة السلام الأخضر يوم الجمعة، قال رود سونداغ، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة سخيبول، إن الشركة تهدف الى أن تكون "المطارات خالية من الانبعاثات بحلول عام 2030، اضافة الى رحلات طيران محايدة مناخيا بحلول 2050." واضاف "من واجبنا أن نقود الطريق الى ذلك"، لكنه اقر بأنه يجب أن يتم بويترة أسرع.

وسيحضر أكثر من 120 من قادة العالم محادثات المناخ برعاية الامم المتحدة هذا العام في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر بدءا من الأحد.

وتناقش القمة قضايا شائكة خلال الفترة من 6-18 نوفمبر، منها مزيد من خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتعزيز المساعدات المالية للبلدان الفقيرة التي تعاني من آثار تغير المناخ.

المصدر: أ ب